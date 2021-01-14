Ukrayna Konsolosu Rustamov, Başkan Uysal'ı ziyaret etti
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Ukrayna Konsolosu Rustamov, Başkan Uysal'ı ziyaret etti

14.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:40
Ukrayna Konsolosu Rustamov, Başkan Uysal'ı ziyaret etti

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir İhoroviç Rustamov, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir İhoroviç Rustamov, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, iki ülke arasındaki komşuluk ve dostluk ilişkilerine dikkat çekildi.

Muratpaşa'da bu dostluk ve komşuluk ilişkilerinin en üst düzeyde yaşandığını belirten Uysal, "Ukraynalı komşularımızla Muratpaşa'mızda bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Salgın sürecinde de dayanışma içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uysal, Ukraynalı şair ve ressam Taras Şevçenko'nun rölyefinin de yer aldığı 4 bin 400 metrekarelik Ukrayna Kültür Parkı'nı temmuzda hizmete açtıklarını belirtti.

Konsolos Rustamov ise mevcut ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Ziyaret sonunda Rustamov ve Uysal karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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