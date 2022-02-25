UKRAYNA KONSOLOS YARDIMCISI RUSTAMOV: HER TÜRLÜ YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısı Antalya'nın Manavgat ilçesinde protesto edildi. Kırım'ın ilhak edilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle düzenlenen protesto eylemine, Ukrayna Antalya Konsolosluğu Konsolos Yardımcısı Emir Rustamov ve Manavgat'ta yaşayan Ukraynalılar da katıldı. Rustamov, "Türkiye devleti ve vatandaşlarının her türlü yardımına ihtiyacımız var" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Manavgat'ta Kırım Türkleri ve ilçede yaşayan yerleşik Ukraynalılar tarafından protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen protestoya Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu Konsolos Yardımcısı Emir Rustamov da katıldı. Ukrayna'nın bir temsilcisi olarak Rusya'nın saldırısını kınamak için Manavgat'a geldiğini anlatan Rustamov, "8 sene önce Kırım'ın işgali oldu. Bugünlerde tekrar Rusya tarafından işgal yapılmaya çalışılıyor. Tüm Ukrayna işgal edilmeye çalışılıyor. Biz öz topraklarımızdayız, öz vatanımızı koruyoruz. Sonuna kadar savaşacağız, koruyacağız" dedi.

'TÜRKİYE BİZİM TARAFIMIZDA DURUYOR'

Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı kahramanca mücadele ettiğini ifade eden Rustamov, şunları söyledi:

"Bizim kalbimiz parçalanıyor. Orası bizim vatanımız, şehirlerimiz füzelerle vuruluyor. İşgalciler, işgal altına almaya çalışıyorlar. Tabi ki bu bizim için çok zor bir durum. Zor günler yaşıyoruz Allah yardımcımız olsun. Vatandaşlarımız ordumuza her türlü desteği veriyor. Türkiye sağ olsun çok yardımcı oluyor bize, bizim tarafımızda duruyor, müteşekkiriz."

'ZAFER KAZANACAĞIZ'

Ukrayna halkının gücü ve iradesi ile savaşı kazanacaklarını vurgulayan Rustamov, "Eminim ki zafer kazanacağız. Çünkü biz haklıyız. Biz kimsenin ülkesini işgal etmedik, biz kimsenin vatandaşlarını öldürmedik ve biz öz vatanımızı koruyoruz. Türkiye ve bütün dünya haklı olarak bize destek veriyor, moral desteği veriyor ve şimdi de her türlü desteğe ihtiyacımız var. Her türlü yardıma ihtiyacımız var. İster Türkiye devleti tarafından isterse vatandaşları tarafından yardım etmek isteyenler gece gündüz bizim konsolosluğumuza başvurabilirler" diye konuştu.

UKRAYNA MİLLİ MARŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE SÖYLEDİ

Protesto eyleminde İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Milli Marşı'nın yanı sıra Ukrayna'nın milli marşı okundu. Ukrayna milli marşını okuyan Ukraynalılar duygusal anlar yaşadı. Milli marşları okunurken Alona Ateşiyan gözyaşlarına engel olamadı.

KIRIM'IN İLHAKININ 8. YILI

Kırım Türkleri Derneği adına konuşan Hüseyin Ziyaettin ise 8 yıl önce 26 Şubat tarihinde Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilme sürecinin başladığını belirtti. Ziyaettin, "Ukrayna'daki iç karışıklığı fırsat bilen Rusya uluslararası hukuku ayaklar altına alarak, bağımsız bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırarak Kırım Tatarlarının vatanı Kırım'ı işgal etmiştir" dedi. Kırım'ın tekrar eski statüsüne kavuşacağına inandıklarını belirten Ziyaettin, Rusya Federasyonu'ndan Ukrayna'daki yayılımcı emellerinden vazgeçmelerini ve Ukrayna ile Kırım'dan çekilmelerini istedi.