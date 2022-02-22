Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

NATO- Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Luhansk, Ukrayna, Donetsk, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title