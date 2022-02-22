Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.
NATO- Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika