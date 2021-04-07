Ukrayna, Kırım Tatar Dilinin Gelişimi Stratejisini onayladı
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Ukrayna, Kırım Tatar Dilinin Gelişimi Stratejisini onayladı

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna, Kırım Tatar Dilinin Gelişimi Stratejisini onayladı

Ukrayna Bakanlar Kurulu, "Kırım Tatar Dilinin Gelişimi Stratejisi"ni kabul etti.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, "Kırım Tatar Dilinin Gelişimi Stratejisi"ni kabul etti.

Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinform'a göre, söz konusu karar bakanlar kurulu toplantısında onaylandı.

Karara göre, Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Ulusal Bilim Akademisi 2022-2032 için Kırım Tatar Dilinin Geliştirilmesi Stratejisini ağustos ayına kadar oluşturacak.

Toplantıda, Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyon Bakanı Oleksiy Reznikov, kritik bir durumda olan Kırım Tatar dilinin gelişimi için konseptin önemli olduğunu aktardı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Kırım Tatar dilinin gelişiminin, Kırım'ı Kurtarma Stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 12 Mart'ta "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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