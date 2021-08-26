Ukrayna: Kırım Platformu Rusya için yenilgi oldu
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Ukrayna: Kırım Platformu Rusya için yenilgi oldu

Ukrayna: Kırım Platformu Rusya için yenilgi oldu
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformunun başlamasının Rusya için yenilgi olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformunun başlamasının Rusya için yenilgi olduğunu söyledi.

Kuleba, basın toplantısında Kırım Platformu Zirvesi'ni ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

23 Ağustos'ta gerçekleşen Kırım Platformuna 46 yabancı delegasyonun katıldığını hatırlatan Kuleba, platform sayesinde Kırım sorununun tekrar gündeme geldiğini ifade etti.

Kuleba, "Kırım Platformunun başlaması Rusya için yenilgi oldu." dedi.

Platformun kapsamlı bir çalışmanın başlangıcı olduğuna dikkati çeken Kuleba, "Kırım'ın ilhakının tanınmaması, yaptırımlar, insan hakları ihlalleri, güvenlik ve işgalin ekonomik ile ekolojik sonuçları olarak 5 nokta üzerinde çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna uçağının kaçırıldığı iddiası doğru değil

Kuleba, Ukrayna uçağının kaçırıldığı iddiasına ilişkin, uçaklarına yönelik bazı tehditler yaşandığını ancak bu sorunları çözdüklerini ve Ukrayna uçağının kaçırılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Halihazırda 250'den fazla Ukrayna vatandaşı ve yabancıyı Afganistan'dan tahliye ettiklerini hatırlatan Kuleba, "Şu anda Afganistan'da 90 civarında Ukrayna vatandaşı ve aile üyeleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, bir sonraki tahliye için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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