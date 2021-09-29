Ukrayna, Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi Eylem Planı'nı onayladı - Haberler
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Ukrayna, Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi Eylem Planı'nı onayladı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna, Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi Eylem Planı'nı onayladı

Ukrayna Bakanlar Kurulu, "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi Eylem Planı"nı kabul etti.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, " Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi Eylem Planı"nı kabul etti.

Interfax Ukrayna'nın haberine göre, hükümet toplantısında konuşan Başbakan Denis Şmıgal, kabul edilen dokümanın Kırım'ın geri dönüşü için kapsamlı bir yol haritası olacağını kaydetti.

Gerçekleşen Kırım Platformu Zirvesinin tek seferlik bir etkinlik olmadığına dikkati çeken Şmıgal, Kırım'ın kurtuluşu için detaylı adımları içeren kapsamlı dokümanlar kabul ettiklerini ifade etti.

Şmıgal, ayrıca Kırım konusunun dünya gündeminde olması için uluslararası organizasyonlar ve kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını aktardı.

Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 11 Mart'ta "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini duyurmuştu.

Kuleba, hükümetin bu kapsamda iç ve dış politika olarak ayrılacak kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağını belirterek, Kırım Platformu'nun dış politika kapsamında en önemli girişim olacağını ifade etmişti.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için 46 yabancı delegasyonun katılımıyla 23 Ağustos'ta Kiev'de Kırım Platformu Zirvesi gerçekleştirilmişti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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