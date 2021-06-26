Ukrayna, Kırım'ın Bayrak Günü'nü kutladı
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Ukrayna, Kırım'ın Bayrak Günü'nü kutladı

Ukrayna, Kırım'ın Bayrak Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından Kırım'ın Bayrak Günü vesilesiyle yayımlanan kutlama mesajında, "Kırım bayrağı, Kırım'ı evine, Ukrayna'ya döndürme mücadelesinin ortak sembolüdür" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından Kırım'ın Bayrak Günü vesilesiyle yayımlanan kutlama mesajında, "Kırım bayrağı, Kırım'ı evine, Ukrayna'ya döndürme mücadelesinin ortak sembolüdür" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, 26 Haziran Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kapsamında mesaj yayımladı. Mesajda, Kırım Tatarlarının gök renkli bayrağının Ukrayna için çok kıymetli olduğunu vurgulanarak, "Mavinin üzerine altın renkli işlenmiş sembol, Kırım Tatarlarının siyasi hayatlarının yeniden doğuşunun sembolüdür. Kırım müftüsü Noman Chelebidzhikhan'ın Kasım 1917'de Bahçesaray'daki ilk kurultayın açılışında söylediği söz buydu. 2010 yılından beri Ukrayna'da 26 Haziran'ı Kırım'ın Bayrak günü olarak kutluyoruz. Kırım bayrağı, Kırım'ı evine Ukrayna'ya döndürmenin mücadelesinin ortak sembolüdür" ifadeleri kullanıldı.

Kırım, 1991 yılında Ukrayna'ya bağlı özerk bir devlet olarak kurulmuştu. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın 2010 yılında aldığı kararla her yıl 26 Haziran günü, Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak kutlanıyor. Kırım ayrıca, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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