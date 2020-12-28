Ukrayna: "Kırım'dan vazgeçmeyeceğiz"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ne olursa olsun işgal altındaki topraklarından ve özellikle de Kırım'dan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ne olursa olsun işgal altındaki topraklarından ve özellikle de Kırım'dan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, 2014 yılından bu yana işgal altında olan topraklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "İki prensip üzerinden yolumuza devam ediyoruz. Birincisi Kırım'dan asla hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. İkincisi de batının parçası olma yolunda devam edeceğiz. Geçici olarak işgal edilen topraklarımız sadece Ukrayna'nın bir parçası olarak düşünülebilir" dedi.

"ÜLKEMİZİN YARISI RUSYA'NIN ASKERİ TEHDİDİ ALTINDA KALIR"

Ukrayna'nın komşusu olan Belarus'un yeni silahların temini için Rusya ile yakınlaşmasına değinen Kuleba, "Belarus üzerinde eğer Rusya tam kontrolü sağlarsa bu Ukrayna için ciddi tehdit oluşturur. Ülkemizin yarısı Rusya'nın askeri tehdidi altında kalmış olur. Rus üretimi silahlar Belarus hariç Kırım'da ve Donbas Bölgesi'nde de mevcut" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, BELARUS EKONOMİSİNİN ANAHTARINI ELE GEÇİRECEK"

Belarus ve Rusya yakınlaşmasının olumsuz sonuçlarına da değinen Kuleba, "Diğer bir problem de Rusya, Belarus'un ekonomik anahtarlarını ele geçirecek ve özellikle de savunma sanayisinde yapacak bunu. Ukrayna, Belarus ile ticari ilişkiler ve savunma sanayi konularında yoğun işbirliği içerisinde. Eğer Moskova tam hakimiyetini sağlarsa biz başka seçenekler aramak zorunda kalırız" dedi.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'da çıkan iç karışıklık sonrası Ukrayna'nın doğusundaki Donbas Bölgesi'ni ve Kırım'ı sözde referandum ile işgal etmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı