Ukrayna, Kırgızistan ve Gürcistan'daki büyükelçilerini geri çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırgızistan ve Gürcistan'daki büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere derhal geri çağırdıklarını açıkladı.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Ukraynalı diplomatların, tutumlarını değiştiren ve uluslararası hukuka aykırı hareket eden ülkelere karşı adil ve kesinlikle gerekli kararları uyguladığını belirtti.

Kırgızistan'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını haklı çıkarma yönünde eğilimler olduğunu belirten Zelenskiy, Kırgızistan Büyükelçisi'nin bu nedenle geri çağrıldığını bildirdi.

Zelenskiy, Gürcistan Büyükelçisi'nin geri çağrılmasına gerekçe olarak da Tiflis yönetiminin, Ukrayna'ya yardıma gelmek isteyen gönülleri engellemesini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararı almasını gösterdi.