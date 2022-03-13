Ukrayna: Kiev ve Luhansk bölgelerinde birer tahliye yolu daha açıldı - Haberler

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Ukrayna: Kiev ve Luhansk bölgelerinde birer tahliye yolu daha açıldı

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna: Kiev ve Luhansk bölgelerinde birer tahliye yolu daha açıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, başkent Kiev ile Luhansk bölgelerinden insanların tahliyesi için birer koridorun daha açıldığını duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, başkent Kiev ile Luhansk bölgelerinden insanların tahliyesi için birer koridorun daha açıldığını duyurdu.

Vereşuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bombardımandan etkilenen yerleşimlerde yaşayanların tahliyesi için insani koridorların bugün yerel saatle 09.00'da açıldığını belirtti.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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