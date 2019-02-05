Ukrayna: "Kerç Boğazı'na Yeniden Gemi Göndereceğiz"

Ukrayna, krizin yaşandığı Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'na yeniden gemi göndermeye hazırlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, konuyla ilgili bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada "Göndereceğimiz geminin yola çıkacağı tarihi söylemeyeceğim. Gemidekilerin hepsi gönüllü olarak gelecekler. Gemide gazeteciler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan eksperler ve çok ısrar eden Ukrayna Meclis Başkan Vekili İrina Gereşenko olacak. Göreceksiniz gemilerimiz kesinlikle Kerç Boğazı'nı geçecekler" ifadelerini kullandı.

25 Kasım 2018 tarihinde Azak Denizi'nin Kerç Boğazı yakınlarında Rusya donanması tarafından durdurulan Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 'Berdyansk' ve 'Hikopol' adlı iki gemiye el konulmuş ve 24 asker gözaltına alınmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA