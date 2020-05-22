Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi
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Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi

Ukrayna hükümeti, Kerç Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdiğini duyurdu.

Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi
22.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:19

Ukrayna hükümeti, Kerç Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdiğini duyurdu.

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda yaşanan kriz sebebiyle, Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'dan geldi. Amaçlarının sadece adaleti sağlamak olduğunu ifade eden Kuleba, "Bugün, uluslararası mahkemeye başvurumuzu yaptık. Ukrayna Anıtı adını verdiğimiz bu gördüğünüz evraklar, gerçeklere, ispatlara ve hukuksal pozisyonlarla dayandırılarak sistemli ve kaliteli bir şekilde düzenlenmiştir. Mahkeme sürecini ülkemizi temsilen yardımcım Yevgeniy Yenin yürütecektir. Biz sadece adalet istiyoruz. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Adalet Bakanlığı yetkilileri herkes sadece adalet istiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin tarafından yapılan açıklamada, "Hiçbir detayı atlamadık. Kerç Boğazı'nda alıkonulan 3 gemi ve 24 denizcimiz nedeniyle 22 Mayıs'ta veya en geç hafta sonu uluslararası mahkemeye müracaatımızı yapacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dünya standartlarına göre hazırlıklarımızı yaptık. Mağdur edilen denizcilerimiz için maddi ve manevi tazminat da isteyeceğiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya Deniz Kuvvetleri, 2018 yılının Kasım ayında Kerç Boğazı'nda Ukrayna Donanmasına ait Nikopol, Yanı Kapu ve Berdyansk isimli 3 gemiyi durdurup 24 mürettebatı gözaltına alarak gemilere de el koymuştu. Daha sonra görülen mahkeme ve yapılan diplomatik görüşmeler sonucunda Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile anlaşarak 3 gemi ve 24 Ukraynalı denizciyi Ukrayna'ya teslim etmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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