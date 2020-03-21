Ukrayna : "Karantina sürecinde kanunsuz işten çıkarmalara para cezası kesilecek" Ukrayna İçişleri Bakanlığı, ülkede uygulanan karantina sürecinde işçileri kanunsuz olarak işten çıkaran şirketlere para cezası kesileceğini duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, ülkede uygulanan karantina sürecinde işçileri kanunsuz olarak işten çıkaran şirketlere para cezası kesileceğini duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ukrayna Polis Teşkilatı (MVD) tarafından yapılan açıklamada, "İşçi ve işveren tarafından yapılan bazı anlaşmalarda, karantina sürecinde işten çıkarılmaya yönelik maddeler bulunmamaktadır. İşveren tarafından kanunsuz şekilde işten çıkarılanlar 102 numaralı telefonu arayarak bize şikayette bulunabilirler. Kanunsuz olarak işçileri işten çıkaran şirketleri 51 bin grivnaya kadar (12 bin TL) para cezası bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da korona virüsü sebebiyle karantina sürecinin başlamasıyla birçok vatandaş işverenleri tarafından ya tümüyle işten çıkarıldı ya da kendilerine 2 hafta 'parasız' izin verildi. Bu konuda şikayetlerin artması üzerine hükümet vatandaşların mağdur edilmemesi için harekete geçmiş oldu.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona vakasının 41'e yükseldiği ifade edildi. - KİEV

Kaynak: İHA