Ukrayna, Karadeniz'e 2 deniz üssü kurmaya başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 25 Ekim'de ülkesinde yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili halkı sandığa çağırırken Ukrayna ordusuna en büyük yatırımın 2020 yılında gerçekleştiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 25 Ekim'de ülkesinde yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili halkı sandığa çağırırken Ukrayna ordusuna en büyük yatırımın 2020 yılında gerçekleştiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vadimir Zelenskiy ülkesinde 25 Ekim tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için halka sandığa gitme çağrısında bulundu. Yerel seçimlerin işgal edilen topraklar dahil birçok bölgede yapılacağını söyleyen Zelenskiy ayrıca seçimlerde 5 soruluk bir anket sorusu sorulacağını söyledi. Donbas Bölgesi'nin tekrar Ukrayna'ya geri kazandırılması için genel affı da içeren çalışmalar içerisinde olan Zelenskiy bu anket soruları ile Ukrayna halkının Donbas Bölgesi'ne bakış açısını da irdelemiş olacak. Seçimde yapılacak anket içeriklerine dair açıklamalar yapan Zelenskiy, ilk anket sorusunun yolsuzlukla ilgili olacağını söyledi. Zelenskiy ilk anket sorusunu içeriğini açıklayarak, "Öyleyse, bir numaralı soru: Yolsuzluğa, özellikle büyük ölçekte olanlara, müebbet hapis vermeli miyiz?" dedi. Zelenskiy'in ikinci sorusu Donbas Bölgesi ile ilgili oldu. Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rus yanlısı milisler tarafından kontrol edilen Donbas Bölgesi'nin, Ukrayna'ya geri kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Zelenskiy, 25 Ekim'deki ulusal anketteki ikinci soru, Donbass'ta serbest bir ekonomik bölge oluşturmasıyla ilgili olacağını söyledi. Zelenskiy, "Donbass'ta serbest bir ekonomik bölge oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusunun ankette ikinci soru olacağını söyledi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI DÜŞÜRÜLMELİ Mİ

Anketin üçüncü sorusu parlamento vekil sayılarının 300'e düşürülmesiyle ilgili olacak. Zelenskiy, anketin üçüncü sorusunda milletvekillerinin sayısının düşürülüp düşürülmemesi konusunda halkın fikrinin alınacağını ifade etti. Zelenskiy anketin dördüncü sorusunda tıbbi ilaçlar için kenevir üretiminin yasallaştırılıp yasallaştırılmamasının halka sorulacağını belirtti. Zelenskiy anketin son sorusunda ülkesinin Budapeşte anlaşmasına uyup uymamasını soracak. 1994 yılında imzalanan anlaşmaya göre ülkesinin Rusya'ya bağımlılığının bulunduğunu her fırsatta dile getiren Zelenskiy ankette halkın cevabına göre bu anlaşmaya uyulup uyulmayacağı konusunda adımlar atacaklarını söyledi.

KARADENİZ'DE 2 YENİ DENİZ ÜSSÜ KURULUYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas Bölgesi'nin ülkeye tekrar geri kazandırılması için yeni yasa paketi hazırladıklarını söyledi. Genel af konusunun da bu yasa paketinin içinde olacağını söyleyen Zelenskiy, "Donbas'ın yeniden entegrasyonu için bir geçiş yasası içerikli yasa paketi hazırlıyoruz. Bu yasanın içinde genel affı içeren de bir yasa olacak fakat bu af yasasından sadece eli kana bulaşmamış kişiler faydalanabilecek" dedi. Ülkesinin 2020 yılında savunma sanayine rekor bir yatırım yaptığını söyleyen Zelenskiy, "2021 yılında savunmada fon kesintisi olmayacak. 2020 yılında orduya yatırımların Ukrayna tarihinin en büyüğü oldu. Korona virüs döneminde orduya bütçeyi 1 gravna dahi azaltmadık" dedi. 2020 yılındaki orduya ayrılan bütçenin 4 milyar 120 milyon dolar olduğunu aktaran Zelenskiy 2021 yılında bu rakamın düşmeyeceğini ifade etti. Ülkesinde ordu yatırımlarına devam edildiğini söyleyen Zelenskiy, "ülkenin güvenliği için orduya yatırım ve yeni kritik çalışmalar devam ediyor. Karadeniz'de, Ukrayna'nın güvenliği için 2 adet deniz üssü inşası başladı" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK