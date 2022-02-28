Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

TÜRKİYE'de yaşayan Ukraynalılar ülkelerine yardım gönderebilmek için Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'de yaşayan Ukraynalılar ülkelerine yardım gönderebilmek için Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı. Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na gelerek gelişmeleri takip ediyor. Ukrayna'ya yardım etmek isteyenler konsolosluğa yardım malzemeleri teslim etti. Ailesinin Ukrayna'da olduğunu ve bu yüzden çok korktuğunu söyleyen İrina Binkovska, "Benim Ukrayna'da annem, kardeşim ve anneannem var. Ben çok korkuyorum. Şu an Ukrayna'da durum çok kötü. Kiev'de durum kötü ve ailem Kiev'de yaşıyor. Biz yardım malzemesi getirdik. Çay, mama ve bebek bezi getirdik. Çocuklar için gerekli olan ne varsa getirdik" dedi.


Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na yardım malzemesi teslim ettiler

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title