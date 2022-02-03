Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor - Haberler
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Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor

AA, Hamdi Yıldız - Güncel
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Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor

TEL Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin hava savunma alanında İsrail teknolojisini elde etmek istediğini söyledi.

TEL Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin hava savunma alanında İsrail teknolojisini elde etmek istediğini söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a açıklama yapan Kuleba, özellikle hava savunması olmak üzere İsrail'in savunma teknolojileri ile derin bir iş birliği konusuyla ilgilendiklerini belirtti.

Kulebe'nın açıklamalarının Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerginlik süresinde gelmiş olması dikkat çekti.

İsrail'in Rusya ile ülkesi arasında herhangi bir diplomatik aracı rolü oynayabileceğini dile getiren Kuleba, Kiev'in bundan memnuniyet duyacağını kaydetti.

Haberde, daha önce birçok münasebette, Ukrayna'nın İsrail'in ürettiği uyarı sistemleri ve Demir Kubbe savunma sistemlerinin satın alınması konusuna ilgi gösterdiği ifade edildi.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Dmitro Kuleb, Ukrayna, İsrail, Kamu, Güncel, Haber

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