Ukrayna - İspanya UEFA Uluslar Ligi 4. grup maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde 4. grup maçları oynandı. Bu maçlardan Ukrayna - İspanya arasında oynanan maçın sonucu futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Ukrayna - İspanya maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Puanları kaç?