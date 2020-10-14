Ukrayna - İspanya UEFA Uluslar Ligi 4. grup maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!
14.10.2020 02:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 02:32
Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde 4. grup maçları oynandı. Bu maçlardan Ukrayna - İspanya arasında oynanan maçın sonucu futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Ukrayna - İspanya maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Puanları kaç?
UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Ukrayna - İspanya maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?
UKRAYNA - İSPANYA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?
13 Ekim Salı akşam saat 21:45'de oynanan Ukrayna - İspanya maçının sonucu 1-0 bitmiştir. Yani maçta Ukrayna, İspanya'yı 1-0 mağlup etmiştir.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maçın Ukrayna adına tek golünü 76. dakikada "Viktor Tsihankov" kaydetmiştir.
UEFA ULUSLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
İspanya : 7 puan
Almanya : 6 puan
Ukrayna : 6 puan
İsviçre: 2 puan