Ukrayna İşgalinin İnsani Boyutu Endişe Yaratıyor - Haberler

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Ukrayna İşgalinin İnsani Boyutu Endişe Yaratıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya kamuoyuna, İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya kamuoyuna, İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlattı. Kent merkezlerinde tanklar, askeri araçlar, sığınağa dönen metro istasyonları, evlerini terketmek zorunda kalan yüzbinlerce kişi ve en önemlisi can kayıpları, yaşananların dehşetini ortaya koyuyor

DailyMotion.com - Güncel

İkinci Dünya Savaşı, Ukrayna, Metro, Rusya, Güncel, Haberler

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