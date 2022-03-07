Ukrayna İşgalinin İnsani Boyutu Endişe Yaratıyor
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya kamuoyuna, İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlattı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya kamuoyuna, İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlattı. Kent merkezlerinde tanklar, askeri araçlar, sığınağa dönen metro istasyonları, evlerini terketmek zorunda kalan yüzbinlerce kişi ve en önemlisi can kayıpları, yaşananların dehşetini ortaya koyuyor
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
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