Ukrayna - İngiltere maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! Ukrayna İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Euro 2020 çeyrek final heyecanı devam ediyor! Ukrayna ile oynadığı yedi maçtan sadece bir tanesini kaybeden İngiltere bu akşam bir kez daha Ukrayna ile karşı karşıya! Ukrayna - İngiltere maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! Ukrayna İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?