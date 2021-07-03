Ukrayna - İngiltere maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! Ukrayna İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Euro 2020 çeyrek final heyecanı devam ediyor! Ukrayna ile oynadığı yedi maçtan sadece bir tanesini kaybeden İngiltere bu akşam bir kez daha Ukrayna ile karşı karşıya! Ukrayna - İngiltere maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! Ukrayna İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları merak ediliyor.EURO 2020 çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere karşılaşacak. Ukrayna - İngiltere maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle!
UKRAYNA İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ukrayna İngiltere EURO 2020 maçı bu akşam saat 21:55'de başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Ukrayna-İngiltere maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Ukrayna - İngiltere muhtemel 11'ler:
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane