Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim ihracatçıları tedirgin ediyor

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında gerilimin artarak devam etmesi Türkiye'nin iki ülkeye olan ihracatının yükünü çeken Doğu Karadenizli ihracatçıları endişelendiriyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında gerilimin artarak devam etmesi Türkiye'nin iki ülkeye olan ihracatının yükünü çeken Doğu Karadenizli ihracatçıları endişelendiriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin yıllardan beri iki ülke ile gerek ihracat, gerekse ithalat yaptığını belirterek gerginliğin artarak sürmesinin ticareti olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekti.

İki ülke arasında yaşanan krizin yeni olmadığını belirten Gürdoğan, temennilerinin krizin kısa sürede çözülmesi olduğunu ifade ederek aksi durumda ihracatın ne şekilde etkileneceğinin krizin veya savaşın boyutlarıyla ilgili olacağını söyledi. Gürdoğan, "Bu kriz yeni değil. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'da yaşanan olayların bir benzeri Ukrayna'da yaşanıyor. Dolayısıyla Donbass'ta halen Rusya ayrılıkçı güçleri ile Ukrayna arasında süregelen bir çatışma ortamı var. Her iki ülkede bölgeye tekrar askeri yığınak yapmaya başladı. Bu ülkelerin yığınak yapması pek tabidir ki çıkacak olan savaş ortamında gemilerimizin oraya yapacağı seyahatler olsun, can güvenliği olsun pek tabidir ki ihracatı da etkileyecektir. İhracatçılar olarak bizler, dünya ülkelerinin savaş değil barışla beraber ticaretin gelişeceğini ve işsizlerin dolayısıyla ülke halklarının, kardeşlerin ortak noktada birleşmesi için ticaretin bir amaç olduğunu düşünüyoruz. Onun için geçmişte dünyadaki güçler arasındaki savaşta, gelişen bu olaylarda olan o ülkelerin vatandaşlarına oluyor. Dünyayı devamlı savaş çığlıklarıyla yönetmek, savaş çığlıklarıyla beraber kendi çıkarlarını korumak uğruna insanların canlarını hiçe sayan zihniyet, bize göre barışçıl değildir. İhracatın, süreci ne şekilde etkileyeceği savaşın boyutlarıyla ilgili olacaktır. Savaşın ve limanların durumuyla ilgili olacaktır. İnşallah savaş olmaz ihracat etkilenmez, Bizler de ihracatımızı yapar ülkeler arasındaki diyaloğu ticareti geliştirmeye devam ederiz diye düşünüyoruz" dedi.

Türkiye olarak enerjinin büyük bir kısmını Rusya'dan ithal ettiklerini hatırlatan Gürdoğan "Bu ülkelere ihracat olarak, inşaat malzemeleri, yaş sebze ve meyve, kuru gıda ürünleri ihraç ediyoruz. Rusya'dan daha çok hububat, doğalgaz alıyoruz. Ukrayna'dan ise özellikle buğday, ayçiçeği alıyoruz. Dolayısıyla ticareti tek taraflı olarak değil, dünyadaki konjonktüre baktığımız zaman çift taraflı olarak düşünmek lazım. Her ne kadar ihracat yapıyorsak ta aynı şekilde enerjinin çoğunu da Rusya'dan aldığımızı unutmamak lazım. Bu durum karşısında tedirgin oluyoruz. Çünkü her şeyden önce savaş çığlıklarının atıldığı yerde, o ülkeye yapacak olduğunuz ticarette nelerle karşılaşacağınızı, aynı zamanda parayı ülkemize nasıl getirebileceğinizi, malınızı ne şekilde sağlam yerine ulaştırıp ulaştıramayacağınızı endişe taşıyorsunuz. Geçmiş yıllar da bunlar oldu. Toplamda baktığımız zaman bu ülkelere ihracatımız yüzde 20 civarında görülse de, bunun yanında ithalata baktığımız zaman enerji bağımlılığımızın yüzde 60'nı, yüzde 30'a yakın hububatı her iki ülkeden yaptığımızı görüyoruz" diye konuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı