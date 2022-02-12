Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik kontrol noktalarına yansıyor - Haberler
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Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik kontrol noktalarına yansıyor

AA, Lokman Akkaya - Güncel
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Ukrayna ordusuna bağlı unsurların, Donbas bölgesindeki Mariupol şehrinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde olan Donetsk şehrine giden yollarda kontrolleri devam ediyor.

Ukrayna ordusuna bağlı unsurların, Donbas bölgesindeki Mariupol şehrinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde olan Donetsk şehrine giden yollarda kontrolleri devam ediyor. Beton bloklarla güçlendirdikleri noktalardaki faaliyetlerini sürdüren unsurlar, şehre giriş çıkış yapan araçlarda inceleme yapıyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik kontrol noktalarına yansıyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik kontrol noktalarına yansıyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik kontrol noktalarına yansıyor

AA / Lokman Akkaya - Güncel

Mariupol, Donetsk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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