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Ukrayna ile Rusya Arasında Doğalgaz Krizi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz satışı ve doğalgaz transitine yönelik sözleşmeleri tek taraflı iptal etmesi halinde zararın karşılanması için yine Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.

Ukrayna ile Rusya Arasında Doğalgaz Krizi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz satışı ve doğalgaz transitine yönelik sözleşmeleri tek taraflı iptal etmesi halinde zararın karşılanması için yine Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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