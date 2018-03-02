Ukrayna ile Rusya Arasında Doğalgaz Krizi
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz satışı ve doğalgaz transitine yönelik sözleşmeleri tek taraflı iptal etmesi halinde zararın karşılanması için yine Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz satışı ve doğalgaz transitine yönelik sözleşmeleri tek taraflı iptal etmesi halinde zararın karşılanması için yine Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com