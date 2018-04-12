Ukrayna ile 11. Anlaşma İmzalandı

TEİK tarafından düzenlenen Türkiye- Ukrayna Ekonomik iş birliği toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Savunma sanayide yatırımların boyutu artarak devam edecek." dedi. Toplantıda ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmasının 11'incisi imzalandı.