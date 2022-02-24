Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı
AA, Fuat Kabakcı - Güncel
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Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askerini esir aldığı bildirildi.
ANKARA (AA) - Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askerini esir aldığı bildirildi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, iki Rus askeri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla esir alındı.
Esir askerler ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.