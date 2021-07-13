Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, görevinden istifa etti
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Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, görevinden istifa etti

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, görevinden istifa etti
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Avakov, bakanlığın internet sayfasından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğine yönelik dilekçe verdiğini belirterek, bakanlık personeline teşekkür etti.

Avakov'un görevinden ayrılabilmesi için Ukrayna Parlamentosunun istifa kararını kabul etmesi gerekiyor.

Ukrayna'da Meydan olaylarından sonra 27 Şubat 2014'te İçişleri Bakanı olarak atanan Arsen Avakov, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko dönemi boyunca görevini sürdürmüştü.

Avakov, 2019'da devlet başkanlığını Vladimir Zelenskiy'in kazanmasından sonra oluşturulan kabinelerde de içişleri bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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