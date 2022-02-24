Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. - Haberler
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Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko:

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür.

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya'nın düşmanı da değildir. Bize rahat, barış içinde yaşama imkanı verin. Putin'i durdurun." - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Haberler

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