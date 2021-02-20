Ukrayna, Hindistan üretimi Kovid-19 aşısından 500 bin doz alacak
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Ukrayna, Hindistan üretimi Kovid-19 aşısından 500 bin doz alacak

20.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:02
Ukrayna, Hindistan üretimi Kovid-19 aşısından 500 bin doz alacak

Ukrayna'nın Hindistan tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen Covishield aşısından 500 bin doz alacağı bildirildi.

Ukrayna'nın Hindistan tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen Covishield aşısından 500 bin doz alacağı bildirildi.

Hindistan'ın Kiev Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, aşıların ilk partisinin yakın zamanda Ukrayna'ya teslim edileceği belirtildi.

500 bin doz Hindistan menşeli Kovid-19 aşısı Covishield için Ukrayna'yla anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın aşıyı şubatta temin edecek ilk ülkelerden olacağı ifade edildi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 295 kişide vaka görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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