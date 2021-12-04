Ukrayna heyetinden Kütahya Teknokente ziyaret

KÜTAHYA (İHA) - Ukrayna Zhytomyr State Technological Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Korobiichuk Valentyn ve beraberindeki heyet, Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ü makamında ziyaret etti.

Kütahya Tasarım Teknokent'te Prof. Dr. Öz tarafından karşılanan Prof. Dr. Korobiichuk Valentyn başkanlığındaki heyet ziyaretleri kapsamında Teknokent hakkında bilgiler aldı. Görüşmede iki şehir ve üniversiteler arası iş birlikleri de masaya yatırıldı. Görüşmelerin ardından Teknokent firmalarını da ziyaret eden Ukrayna heyeti, Dumlupınar Üniversitesinden Kiev'e ziyaret beklediklerini ilettiler.

Kütahya Tasarım Teknokent'ten yapılan açıklamada, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden akademik bir heyetin Mart 2022 tarihnde Kiev Zhytomyr State Technological Üniversitesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirmesinin planlandığı, ziyarette Kiev'de bir teknopark'ın kurulma çalışmalarına yardımcı olunmasının amaçlandığı bildirildi. - KÜTAHYA

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