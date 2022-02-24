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Ukrayna hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Ukrayna hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

Ukrayna hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.

Ukrayna hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.

Ukrayna Devlet Hava Trafiği Servisinden yapılan açıklamada, yüksek risk nedeniyle Kiev saatiyle 02.45'ten itibaren sivil uçaklara hava sahasının kapatıldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını bildirmişti.

AA / Talha Yavuz - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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