Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus hedeflerini vurmaya devam ediyor
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini imha etti.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini imha etti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, düzenlenen operasyon kapsamında Ukrayna topraklarındaki Rusya ordusuna ait askeri araçları ve hava savunma sistemlerini vuruyor. Son olarak Rus ordusuna ait 2 BUK hava savunma sistemi ve 1 tank Bayraktar TB2 Siha tarafından imha edildi.
Ukrayna ordu Su ayrıca, dün gece Vasilkov ve Brovary şehirlerinde Rus ordusuna ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rusya'ya ait Su-30 ve Su-35 tipi toplam 5 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. - KİEV