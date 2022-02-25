Ukrayna halkı zor günlerden geçiyor! Kiev'de patlamayan Rus füzesi paniği

Rus ordusu Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e adım adım ilerlerken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar şiddetini artırıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerini savunacaklarını belirtip seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti. Şehirlerde bombaların patlamasıyla halk evlerini terk ederek metro istasyonlarında yaşamaya başladı.

KİEV'DE SİVİLLERİN OLDUĞU BİNALAR VURULDU

Bu sabah ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Başkent'te sivillerin yaşadığı binaların da bombalandığı öğrenildi. Dün de Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu. Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı, " Kiev'de Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. Uçak düşerken bir binaya çarptı." açıklamasını yaptı.

RUSYA'NIN ATTIĞI FÜZE KİEV SOKAKLARINDA DÜŞÜP PATLAMADI

Ukrayna vatandaşlarının Twitter'da paylaştığı görüntülere göre, Rusya'nın attığı bir füze Kiev sokaklarına düştü. Düştüğü yerde yolu delip dik bir şekilde duran ve patlamayan füze için Ukraynalı yetkililer imha çalışması başlatıldığını açıkladı.





LVİV'DE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ukrayna'nın bir diğer şehri Lviv'de ise siren seslerinin geldiği öğrenildi. Kentte, Rusya'nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verildi. Kiev'deki birçok yabancı temsilcilik, daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv'e taşınmıştı.

RUSYA SİVİLLERİN HEDEF ALINDIĞINI YALANLADI

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun sivil halkı hedef aldığına dair internette yayılan video ve resimleri yalanladı. Görüntüleri Ukrayna Güvenlik Servisi'nin hazırladığını söyleyen Konaşenkov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Rus silahlı kuvvetleri Ukrayna şehirlerini vurmuyor. Sivil halk tehlikede değil." ifadelerine yer verdi.



