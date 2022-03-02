Ukrayna halkı esir alınan Rus askerine iyi baktı! Yemek verip ailesiyle konuşturdular

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününe girilirken ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Kiev ve Harkov başta olmak üzere pek çok şehir akşamdan beri bombalanıyor. Rus ordusu bugün de saldırıların yoğunlaştığı Harkov'da bölgesel polis merkezi binasını ve belediye meclis binasını füzelerle vurdu. Öte yandan Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 2 bin sivilin Ruslar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

UKRAYNA HALKI ESİR DÜŞEN ASKERİ AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜRDÜ

Savaş tüm hızıyla devam ederken gün içerisinde Twitter'da paylaşılan bir videoda Ukrayna'nın Mykolayiv bölgesinde sivil halk, esir alınan Rus askerine çay ve yiyecek ikram ettiği görüldü. Ukraynalılar ayrıca askerin ailesini telefonla aramalarını sağladı.

BİR ASKER DAHA ANNESİ İLE KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz gün Ukrayna ordusu esir alınan bir Rus askerinin annesi ile yaptığı telefon görüşmesini paylaşmıştı. Yapılan paylaşımda annesi ile arasında "Selam anne nasılsın? Şu an Ukrayna ordusu tarafından esir alındım. Burada bana iyi davranıyorlar. Sana verdiğim numarayı arayıp birimimle iletişime geç." konuşması geçmişti.

UKRAYNA ORDUSU ESİR ALINAN ASKERLER İÇİN ÖZEL İLETİŞİM HATTI KURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde kurulan özel iletişim hattı ile birlikte esir alınan Rus askerleri aileleri ile görüşme imkanı sağlamıştı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, "Hiçbir aile bunu yaşamamalı" ifadelerine yer vermişti. Kyslytsya, söz konusu telefon hattının numarasını üyelere dağıtarak "Çocukların durumunu sormak, Ukrayna'dan geri almak ve (cenazeleri) onurlu bir şekilde defnetmek isteyen Rus ailelerinin arayabileceği telefon numaraları bunlar." şeklinde konuşmuştu.