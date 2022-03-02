Ukrayna halkı esir alınan Rus askerine iyi baktı! Yemek verip ailesiyle konuşturdular
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Ukrayna ordusu esir aldığı askerleri geçtiğimiz günlerde kurduğu özel iletişim hattı sayesinde aileleri ile görüştürüyor. Son olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ukrayna'nın Mykolayiv bölgesinde esir düşen bir Rus askerinin bölge halkının desteği sayesinde ailesi ile iletişime geçtiği anlar amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününe girilirken ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Kiev ve Harkov başta olmak üzere pek çok şehir akşamdan beri bombalanıyor. Rus ordusu bugün de saldırıların yoğunlaştığı Harkov'da bölgesel polis merkezi binasını ve belediye meclis binasını füzelerle vurdu. Öte yandan Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 2 bin sivilin Ruslar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
Savaş tüm hızıyla devam ederken gün içerisinde Twitter'da paylaşılan bir videoda Ukrayna'nın Mykolayiv bölgesinde sivil halk, esir alınan Rus askerine çay ve yiyecek ikram ettiği görüldü. Ukraynalılar ayrıca askerin ailesini telefonla aramalarını sağladı.
Geçtiğimiz gün Ukrayna ordusu esir alınan bir Rus askerinin annesi ile yaptığı telefon görüşmesini paylaşmıştı. Yapılan paylaşımda annesi ile arasında "Selam anne nasılsın? Şu an Ukrayna ordusu tarafından esir alındım. Burada bana iyi davranıyorlar. Sana verdiğim numarayı arayıp birimimle iletişime geç." konuşması geçmişti.
Geçtiğimiz günlerde kurulan özel iletişim hattı ile birlikte esir alınan Rus askerleri aileleri ile görüşme imkanı sağlamıştı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, "Hiçbir aile bunu yaşamamalı" ifadelerine yer vermişti. Kyslytsya, söz konusu telefon hattının numarasını üyelere dağıtarak "Çocukların durumunu sormak, Ukrayna'dan geri almak ve (cenazeleri) onurlu bir şekilde defnetmek isteyen Rus ailelerinin arayabileceği telefon numaraları bunlar." şeklinde konuşmuştu.