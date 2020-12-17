Ukrayna: "Haftada 2 milyondan fazla aşı yapacağız"
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Ukrayna: "Haftada 2 milyondan fazla aşı yapacağız"

17.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:29
Ukrayna:

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkeye aşı tedariki sağlanmasının ardından haftada 2 milyondan fazla aşı yapmayı planladıklarını duyurdu.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkeye aşı tedariki sağlanmasının ardından haftada 2 milyondan fazla aşı yapmayı planladıklarını duyurdu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, korona virüse yönelik aşılama sürecine ilişkin yaptığı konuşmasında, "Bu süreci aile doktorlarının aşılama odaları üzerinden yürüteceğiz. Bunun haricinde mobil aşılama ekipleri kuracağız ve haftalık 2 milyondan fazla aşı yapmayı düşünüyoruz. Şu an itibariyle Ukrayna genelinde 11 bin 346 aşı odası, sağlık ocaklarında 23 bin 795 doktor mevcut. Onlar da aşı çalışmalarına katılacak. Aşının ülkeye getirilme yollarına ilişkin tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre, ülke genelinde yapılan 65 bin 561 korona virüs testinden 12 bin 47'si pozitif çıktı. 2 bin 997 kişi hastaneye kaldırılırken, 252 kişi ise korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi. 12 bin 939 kişi ise korona virüsü yenerek eski sağlığına tekrar kavuştu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülke genelinde 8-24 Ocak arası karantina uygulanacağını duyurmuştu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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