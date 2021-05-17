Ukrayna, Gürcistan ve Moldova, AB yolunda iş birliğini artıracak
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Ukrayna, Gürcistan ve Moldova, AB yolunda iş birliğini artıracak

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna, Gürcistan ve Moldova, Avrupa ile entegrasyonu artırmak için "Birleşik Üçlü" mutabakat anlaşması imzaladı.

Ukrayna, Gürcistan ve Moldova, Avrupa ile entegrasyonu artırmak için "Birleşik Üçlü" mutabakat anlaşması imzaladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ve Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi Kiev'de anlaşma imzaladıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Kuleba, imzalanan anlaşmayla Avrupa entegrasyonu yolunda üç ülkenin iş birliğini kuvvetlendireceğini ifade etti.

İnisiyatifin zamanlamasının yerinde olduğunu aktaran Kuleba, "'Birleşik Üçlü' inisiyatifi, Avrupa'yla entegrasyon yolunda üç ülkenin dışişleri bakanlarının düzenli olarak görüşmelerini, Avrupa kurumlarıyla ilişkilerde ortak katılımını ve Doğu Ortaklığı kapsamında koordinasyon konularını içerecek." diye konuştu.

Zalkaliani de anlaşma kapsamında üç ülkenin AB ile siyasi diyaloğu güçlendirme ve ekonomik olarak AB ile entegrasyon için beraber somut adımlar atacağını kaydetti.

Ciocoi ise imzalanan anlaşmanın ülkeler arasında daha önceden başlayan iş birliğinin devamı olduğunu hatırlattı.

Ukrayna, Gürcistan ve Moldova, AB yolunda iş birliğini artıracak
Ukrayna, Gürcistan ve Moldova, AB yolunda iş birliğini artıracak
Ukrayna, Gürcistan ve Moldova, AB yolunda iş birliğini artıracak
Ukrayna, Gürcistan ve Moldova, AB yolunda iş birliğini artıracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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