Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu: "Temennimiz Ukrayna - Rusya gerginliğinin azaltılması"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna - Rusya gerginliğine ilişkin, "NATO-Rusya/ ABD-Rusya arasındaki diyalog belirleyici olacak. Cenevre'de Lavrov ile Blinken bir araya gelecek. Gerginlik devam ediyor. Ciddi temennimiz, bizler de temasları sürdüreceğiz, gerginliğin azaltılması" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Ukrayna - Rusya gerginliğine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bu konuda iyimser olanlar var, kötümser olanlar var. NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog belirleyici olacak. NATO şimdi Rusya'ya sözlü cevap verdi. Rusya'nın teklifleri vardı ona karşı, yazılı bir şekilde de cevap verecek. Sekreterya çalışıyor. Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya gelecek. Gerginlik devam ediyor, ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde amaç, gerginliği azaltılması" diye konuştu.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan ile normalleşme sürecine yönelik değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve neler beklendiği görüşüldü. Biz açıkladık hedef tam normalleşme. Ermeniler de memnun ama bu süreçte uçuşların başlamasının dışında hangi adımlar atılabilir, özel temsilciler bir sonraki görüşmede onun üzerinde çalışacaklar. Güven artırıcı adımlar konuşulacak" açıklamasında bulundu.

(Hülya Keklik/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri