Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: "Saldırı hazırlığında değiliz"
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: "Saldırı hazırlığında değiliz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: 'Saldırı hazırlığında değiliz'

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde herhangi bir saldırı hazırlığında oldukları iddialarını yalanladı.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde herhangi bir saldırı hazırlığında oldukları iddialarını yalanladı.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim tırmanırken, Ukrayna'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde saldırı hazırlığı yaptığı iddialarını yalanladı. Homçak, söz konusu iddiaların Rusya tarafından ortaya atılan 'asılsız iddialar' olarak nitelendirdi. Homçak ayrıca, bu tür asılsız iddiaların Ukrayna'yı uluslararası toplumda itibarsızlaştırmak, işgal altındaki topraklarda yaşayan vatandaşları huzursuz etmek ve Kremlin'in çıkarları doğrultusunda hareket etmek amacıyla ortaya atıldığını ifade etti.

Provokasyonlara itibar etmeyeceklerini açıklayan Homçak, can kayıplarının yaşanmaması için çatışmaları silahla değil diplomasi yoluyla çözmek istediklerini söyledi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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