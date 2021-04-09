Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak: "Ukrayna'nın, Donbas'ta saldırıya hazırlandığını iddia adan açıklamalar gerçek değil"
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak: "Ukrayna'nın, Donbas'ta saldırıya hazırlandığını iddia adan açıklamalar gerçek değil"

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak: 'Ukrayna'nın, Donbas'ta saldırıya hazırlandığını iddia adan açıklamalar gerçek değil'

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, ülkesinin Donbas'ta saldırı hazırlığı içinde olduğu iddialarının gerçek olmadığını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, ülkesinin Donbas'ta saldırı hazırlığı içinde olduğu iddialarının gerçek olmadığını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Homçak, ülkesinin Donbas'ta saldırı hazırlığı içinde olduğu iddialarının Ukrayna'yı uluslararası arenada itibarsızlaştırmayı amaçladığını belirtti.

Homçak, iddiaların, Donbas bölgesinde panik yaratmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Ukrayna'nın, Donbas'ta saldırıya hazırlandığını iddia eden açıklamalar gerçek değil ve dezenformasyon amaçlayan bir kampanyadır." ifadelerini kullandı.

Krizin çözümünde siyasi ve diplomatik yolun öncelik olduğunu aktaran Homçak, "Ukrayna topraklarının güç yoluyla kurtarılması çok sayıda sivil ve asker insanın ölümüyle sonuçlanacaktır ve bu Ukrayna için kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Homçak, Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik yolunda ilerleyişini desteklediğini belirterek, NATO ile stratejik seviyede askeri iletişimi ve Karadeniz'de iş birliğini güçlendirdiklerini vurguladı.

Ülkesinin Avrupa-Atlantik seçiminin egemenlik hakkı olduğunu belirten Homçak, Rusya'nın bu duruma karışmaya hakkı olmadığını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın, Donbas'taki krizin çözümünü tamamen askeri yoldan çözme fikrine sahip olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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