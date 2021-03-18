Ukrayna, G7 ülkelerinin 7. yılında Kırım'ın ilhakını kınayan ortak bildirisini memnuniyetle karşıladı
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Ukrayna, G7 ülkelerinin 7. yılında Kırım'ın ilhakını kınayan ortak bildirisini memnuniyetle karşıladı

18.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:51
Ukrayna, G7 ülkelerinin 7. yılında Kırım'ın ilhakını kınayan ortak bildirisini memnuniyetle karşıladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G7 ülkelerinin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını 7. yılında kınayan ortak bildirisini memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G7 ülkelerinin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını 7. yılında kınayan ortak bildirisini memnuniyetle karşıladı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rus saldırganlığını durdurmak ve uluslararası toplumun gayretlerini pekiştirmek için Kırım Platformu girişimine verilen desteğin gerçek bir dostluk jesti olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da ülkesinin G7 ülkelerinin desteğine ve Rus saldırganlığını kınamasına minnettar olduğunu kaydetti.

Rusya'nın çatışmada aracı değil taraf olduğuna dikkati çeken ve bu ülkeyi barış sürecini engellemeyi durdurmaya çağıran Kuleba, "Kırım'ın işgalini meşrulaştırma girişimleri asla başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

G7 ülkelerinin yayımladığı ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına zarar vermeye devam eden eylemleri" kınanmıştı.

Kırım'ın ilhakının tanınmayacağı belirtilen ortak açıklamada, Kırım Platformu girişimi memnuniyetle karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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