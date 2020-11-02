Ukrayna, Fransa'yı Kırım Platformu'na davet etti
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Ukrayna, Fransa'yı Kırım Platformu'na davet etti

02.11.2020 22:39 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:42
Ukrayna, Fransa'yı Kırım Platformu'na davet etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı, gerçekleşecek Kırım Platformu'na davet etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı, gerçekleşecek Kırım Platformu'na davet etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Kuleba, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kuleba, Fransız mevkidaşını Kırım'daki yasa dışı ilhakı sona erdirmek amacıyla düzenlenecek Kırım Platformu'na davet etti.

Le Drian, davet için teşekkür ederek Fransa'nın Kırım'daki ilhakı tanımadığını ve bu duruşunun devam edeceğini belirtti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve Ukrayna-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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