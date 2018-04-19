Ukrayna, Fener Patrikhanesi'ne Başvuruyor

Ukrayna Parlamentosu, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'da Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsız bir kilise kurulması konusunda yardımcı olması ve Ukrayna'da kurulacak "milli kiliseye" özerklik vermesi ricasında bulunan bir başvuru metnini kabul etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun tasarının kabul edilmesini sağlamak için bizzat parlamentoya gelmesi ve yürüttüğü yoğun çabaların sonucunda, 450 sandalyeli Ukrayna Parlamentosu'nda 268 milletvekili, Fener Partrikhanesi'nin desteğinde Rusya'dan bağğımsız bir kilise kurulması konusunda Fener Patrikhanesi'ne yapılacak başvuru metnini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Çarşamba günü de, hükümetin bu girişime destek vermesi için hükümet üyeleriyle özel bir görüşme gerçekleştirmişti.

Poroşenko, önceki gün yaptığı açıklamada, kendisinin İstanbul'a yaptığı son ziyarette Fener Rum Patriği Bartholomeos'la özel bir görüşme gerçekleştirdiğini ve gerek Fener Patriği'nin, gerek patrikhane yönetim kurulu üyelerinin yaklaşımının, Ukrayna'nın kendi kilisesini kurma konusunda başarıya daha önce hiçbir zaman olmadığı kadar yakın olduğunu gösterdiğini söylemişti.

Ukraynalılar'ın büyük bölümü, Ruslar'ın büyük çoğunluğu gibi, Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebine mensup. Ukrayna toprakları, Moskova Patrikhanesi'nin dini alanında bulunuyor.

Öte yandan, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991 yılından sonra Ukrayna'da bazı milliyetçi rahipler, Kiev Patrikhanesi ve Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi adları altında, kendi kilise teşkilatlarını kurdular. Ancak Ortodoks mezhebindeki kurallara göre, bir kilise kuruluşunun geçerli sayılabilmesi için, ya Fener Rum Patrikhanesi tarafından tanınması, ya da Ortodoks dünyasındaki diğer patrikhanelerin en az yarısı tarafından tanınmaları gerekiyor.

Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana milliyetçi çizgideki kiliseler Batı yanlısı siyasetçileri, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan rahipler ise, Rus yanlısı siyasetçileri desteklemişti.

Fener Patrikhanesi, Ukrayna'daki Batı yanlısı siyasetçilerle ve Rus Kilisesi'ne karşı çıkan rahiplerle görüşmeler yapmakla birlikte, Rus Kilisesi'yle bağlarının tmaamen kopmasını istemediği için, bu zamana kadar Ukrayna'nın Rusya'dan dini alanda koşşmasına neden olacak bir adım atmaktan kaçınmıştı.

Ukrayna'nın Batı yanlısı siyasetçileri, geçmişten bu yana, İstanbul'a yaptıkları ziyaretlerde Fener Patrikhanesi'ni ziyaret ederek, bu konuda destek istemişlerdir. - Kiev