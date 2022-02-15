Ukrayna endişesi

ANTALYA (DHA) - RUSYA ve Ukrayna'dan gelen turistin yüzde 50'sini ağırlayan Antalya'da, iki ülke arasındaki savaş riski endişeye yol açtı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Önümüzdeki büyük bir sorun. İnşallah sıkıntı yaşanmaz" dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir devam eden gerginliğin turizme yansıması ile ilgili, "Önümüzdeki büyük bir sorun. Antalya açısından çok önemli bir sorun. Savaş çıkacak gibi görünüyor, Rusya müdahale edecek gibi görünüyor. Bizim nerede durduğumuz, ne yaptığımız önemli. 4 milyonun üzerinde Rusya'dan turist alıyoruz. 1 milyon civarında da Ukrayna'dan turist alıyoruz her halükarda. En iyi ihtimalle 1 milyon kaybedeceğiz gibi görünüyor" dedi.

Zaten savaş olan bir ortamda turizmi düşünmenin mümkün olmadığını da anlatan Yavuz, Antalya'ya gelen turistlerin yarısından fazlasının bu iki ülkeden geldiğine dikkat çekerek, "Antalya açısından çok büyük bir kayıpla sonuçlanabilir. Bu konunun barışçıl şekilde sona ermesini umut ediyoruz. Sadece turizm değil; insanlık ve dünya barışı açısından da artık korona ertesinde insanların biraz huzurlu şekilde yaşaması ve nefes almasını sağlayacak şekilde sonuçlanmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.