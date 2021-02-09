Ukrayna ekonomisi 2020'de yüzde 4.2 küçüldü

Ukrayna Ekonomi Bakanı İgor Petraşko, ülkenin 2020 gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYH) yüzde 4.8'lik düşüş tahmininde bulunduklarını, gerçekleşen verinin ise 4.2 olduğunu bildirdi.

Ukrayna Ekonomi Bakanı İgor Petraşko, ülkenin 2020 gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYH) yüzde 4.8'lik düşüş tahmininde bulunduklarını, gerçekleşen verinin ise 4.2 olduğunu bildirdi.

Petraşko, "Ukrayna 30. Koronavirüs: Zorluklar ve Yanıtlar" Forumunda ülkesinin ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada krizlerin yaşandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi bir krizi herkes gibi Ukrayna'nın da beklemediğini belirten Petraşko, 2020'de GSYH'de en büyük düşüşün yüzde 11.4 ile Kovid-19 tedbirlerinin en sıkı uygulandığı 2. çeyrekte yaşandığını ifade ederek, bu dönemde İngiltere'de yüzde 21, Avusturya'da yüzde 14 ve Almanya'da yüzde 11'lik düşüş yaşandığını hatırlattı.

Petraşko,"Kısıtlamaları en çok servis sektörü ve turizm gibi insan kontağı gerektiren alanları etkiledİ" yorumunu yaptı

Karantina tedbirlerinin yumuşatılmaya başlandığı Haziran 2020'de yaptıkları tahmine göre 2020 için yüzde 4.8'lik düşüş tahmininde bulunduklarını belirten Petraşko, ancak bugünkü verilere göre düşüşün 4.2 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Petraşko, 2020'nin 4. çeyreğinde düşüşü durdurmayı başardıklarına dikkati çekerek, ilk kez ülkesinde bir kriz döneminde yerel para biriminde önemli bir dalgalanma yaşanmadığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz