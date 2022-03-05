Ukrayna ekibi Prometey, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekildi - Haberler

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Ukrayna ekibi Prometey, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekildi

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Ukrayna ekibi Prometey, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekildi

Ukrayna'nın Prometey Erkek Basketbol Takımı, Rusya'nın ülkelerine açtığı savaş nedeniyle FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldı.

Ukrayna'nın Prometey Erkek Basketbol Takımı, Rusya'nın ülkelerine açtığı savaş nedeniyle FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, basketbol ve voleybol takımları olmak üzere tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Volodymyr Dubynskyi, "Şu an Ukrayna'da devam eden bir savaş var. Bu yüzden tüm takım faaliyetlerini durdurup erkek basketbol takımını Şampiyonlar Ligi'nden çekerek zor ama kesin bir karar aldık. Tüm gücümüz, paramız ve kaynaklarımızla ordumuzu destekleyerek Ukrayna'yı savunmayı amaçlıyoruz. Bu savaşı kazanacağız. Şu anda Ukrayna her şeyin önünde, diğer meseleler Ukrayna'dan sonra gelir." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun Ukrayna ligi şampiyonu Prometey, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nda iki galibiyet, bir mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyordu.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Şampiyonlar Ligi, basketbol, Ukrayna, Savaş, Spor, Haberler

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