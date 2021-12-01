Ukrayna: Donbas'ta savaşı Rusya'yla direkt görüşmeden durduramayız - Haberler
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Ukrayna: Donbas'ta savaşı Rusya'yla direkt görüşmeden durduramayız

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna: Donbas'ta savaşı Rusya'yla direkt görüşmeden durduramayız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'taki savaşı Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan durduramayacaklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'taki savaşı Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan durduramayacaklarını ifade etti.

Zelenskiy, parlamentoda yaptığı yıllık hitabında, Donbas'taki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donbas'ta 8 senedir savaşın sürdüğünü belirten Zelenskiy, Ruslarla direkt görüşmekten korkmadığını söyledi.

Zelenskiy, ordusuz savaşı durduramayacaklarını vurgulayarak, "Eğer Donbas'ı geri döndürmek istiyorsak, birbirimizle gerçeği konuşmaktan korkmamalıyız." dedi.

Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan savaşı durduramayacaklarını ifade eden Zelenskiy, tüm yabancı partnerlerin bunu anladığını ancak ülke içinde bazılarının bunu anlamadığını kaydetti.

Zelenskiy, hangi Avrupa ülkelerinin kendilerini gerçekten desteklediğini ve hangilerinin rol yaptığını bildiklerinin altını çizerek, kendilerini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.

Ukrayna: Donbas'ta savaşı Rusya'yla direkt görüşmeden durduramayız

Ukrayna: Donbas'ta savaşı Rusya'yla direkt görüşmeden durduramayız

Ukrayna: Donbas'ta savaşı Rusya'yla direkt görüşmeden durduramayız

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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