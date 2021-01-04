Ukrayna Donanması Türk İHA ve korvetlerini bekliyor
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Ukrayna Donanması Türk İHA ve korvetlerini bekliyor

04.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:46
Ukrayna Donanması Türk İHA ve korvetlerini bekliyor

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, 2021'de donanmaları için Türk insansız hava araçlarını (İHA) ve korvetlerini beklediklerini belirtti.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, 2021'de donanmaları için Türk insansız hava araçlarını (İHA) ve korvetlerini beklediklerini belirtti.

Neijpapa, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl Ukrayna donanması için Türk İHA'larının satın alınmasını beklediklerini ifade etti.

İHA'ları hem denizde hem kıyıda kullanacaklarını aktaran Neijpapa, Türkiye'de inşa edilecek ve Ukrayna'da bitirilecek ortak üretim ADA tipi korvetler sayesinde de Ukrayna'nın NATO standartlarında üretim kapasitesine ulaşacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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