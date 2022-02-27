Ukrayna Dışişleri: Belarus topraklarından Ukrayna'ya roket saldırısı yapıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Özel İletişim Servisi'nin bugün Belarus topraklarından Zhytomyr'deki havaalanına yapılan roket saldırısını teyit ettiğini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar tarafından yapılan açıklamada 'Roketin büyük olasılıkla İskender balistik füze sistemi tarafından fırlatıldı' denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel