Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, yabancı öğrencilere eşitsiz muamele iddialarına cevap verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, yabancı uyruklu öğrencilere eşitsiz şekilde muamele gösterildiği iddialarına cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ırk, renk ve milliyete dayalı ayrımcılığa ülkede göz yumulmadığı belirtilerek, ülkeden çıkmasına yardımcı olunan öğrencilerin sayıları paylaşıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Irk, ten rengi veya milliyete dayalı ayrımcılığı da içeren her türlü ayrımcılığa, onlarca yıldır dünyanın her köşesinden gelen yabancı öğrenciler için kilit bir hedef olan Ukrayna'da asla göz yumulmamıştır. Ukrayna hükümeti, yabancı vatandaşların devlet sınırını geçişi söz konusu olduğunda da dahil olmak üzere eşitsiz muamele iddiasında bulunan tüm hesapları çok ciddiye alıyor. Yabancı vatandaşların Ukrayna'dan mümkün olduğunca güvenli ve hızlı bir şekilde ayrılmalarına destek ve öncelik vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Ukrayna hükümeti, 10 bin Hintli, 2 bin 500 Çinli, 1700 Türkmen ve 200 Özbek öğrenci dahil olmak üzere 130 binden fazla yabancının ülkeyi terk etmesine yardım etti" denildi.

Bakanlık, Rus birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle tahliyelerin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Rus silahlı kuvvetleri, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Bu durum, yabancı vatandaşların Ukrayna'dan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlama kabiliyetimizi doğrudan ve olumsuz bir şekilde etkiliyor. Rusya'nın silahlı saldırganlığı masum insanların öldürülmesine ve sakatlanmasına, sivil altyapının tahrip edilmesine neden olmaya devam ediyor ve yabancı vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edilmeleri için engeller yaratmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya