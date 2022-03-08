Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin ve Zelenskiy'nin birbiriyle doğrudan konuşmasını istiyoruz - Haberler

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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin ve Zelenskiy'nin birbiriyle doğrudan konuşmasını istiyoruz

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin ve Zelenskiy'nin birbiriyle doğrudan konuşmasını istiyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.

Kuleba, katıldığı bir televizyon programında, "Biz uzun süredir Ukrayna ile Vladimir Putin arasında doğrudan konuşma istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle şimdi nihai kararları veren kişi Putin." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin Putin ile doğrudan konuşmak da dahil hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Kuleba, "Putin de hiçbir şeyden korkmuyorsa gelsin, otursun ve konuşalım." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Güncel, Haberler

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