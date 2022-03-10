Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden...
AA - Güncel
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım"
ANTALYA (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Yine böyle ( Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Güncel