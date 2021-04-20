Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, sınırlarında artan Rus askerlerinin sayısına dikkati çekti
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, sınırlarında artan Rus askerlerinin sayısına dikkati çekti

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Bir hafta içinde (Ukrayna sınırlarında) toplam (Rus) asker sayısının 120 binden fazla olması bekleniyor ancak bu demek değil ki bu rakamda kalacaklar.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Bir hafta içinde (Ukrayna sınırlarında) toplam (Rus) asker sayısının 120 binden fazla olması bekleniyor ancak bu demek değil ki bu rakamda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Kuleba, Rusya'nın ülkesinin sınırlarındaki askeri hareketliliğini değerlendirdi ve yabancı basın mensuplarının çevrim içi olarak sorularını yanıtladı.

Haftalardır Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güney sınırlarında Rus ordusunun tahkimatını gördüklerini belirten Kuleba, "Bir hafta içinde toplam asker sayısının 120 binden fazla olması bekleniyor ancak bu demek değil ki bu rakamda kalacaklar." dedi.

Kuleba, daha endişe verici olanın sadece birlik artışı olmadığını, sınırda aynı zamanda elektronik savaş sistemleri, balistik füzeler gibi birtakım hücum kabiliyetleri gördüklerini belirterek, Rus medyasında Ukrayna'ya karşı dezenformasyonda da artış bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın, gerilimin tırmanmasını veya savaş istemediğini dile getiren Kuleba, krizin çözümü için 7 senedir süren diplomatik ve siyasi yollara bağlı olduklarını vurguladı.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından sonra Rus liderliğinden her şeyin beklenebileceğini öğrendiklerini aktaran Kuleba, "2014'ten önce, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'nın egemen bir komşu ülkenin toprağını ilhak etme girişiminde bulunan ilk ülke olacağını kimse tahmin edemezdi." ifadelerini kullandı.

Askeri tahkimat 2014'tekinden daha fazla

Kuleba, şu anki askeri tahkimatın 2014'tekinden daha fazla olduğunu belirterek, "Bu da demek oluyor ki hiçbir senaryoyu göz ardı edemeyiz." dedi.

Rusya'nın ordusunda stratejik hazırlıklar gördüklerini belirten Kuleba, (Rusya Devlet

Başkanı Vladimir) Putin'in "saldırgan adımlar atmak konusunda şevkini kırmanın" Ukrayna ve uluslararası hukuku destekleyenlerin elinde olduğunu aktardı.

Kuleba, gerginliği tırmandırmakta Putin'in 3 amacı olduğuna işaret ederek, ilkinin Donbas'ta müzakerelerde baskı kurmak, ikincisinin Batı'ya ne isterse yapabileceğini göstermek ve üçüncüsünün Rusya'da parlamento seçimleri öncesi partisinin düşen oylarını artırmak olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın ve dünyanın en kötü senaryoyu engellemek için ne yapılabileceğini anlatan Kuleba, partnerlerini sadece Ukrayna'yla ilişkilerinde değil, Rusya'yla da ikili ilişkilerinde Ukrayna'yı desteklemeye çağırdı.

Ekonomik yaptırımların önemine dikkati çeken Kuleba, dün gerçekleşen AB Dış İlişkiler Konsey Toplantısı'nda bireyselden ziyade sektörel yaptırımlar uygulama önerisinde bulunduğunu aktardı.

Kuleba, partner ve dost ülkelerin Ukrayna ile savunma alanında iş birliğini güçlendirmesinin de diğer bir önemli husus olduğunu kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, sınırlarında artan Rus askerlerinin sayısına dikkati çekti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, sınırlarında artan Rus askerlerinin sayısına dikkati çekti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, sınırlarında artan Rus askerlerinin sayısına dikkati çekti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, sınırlarında artan Rus askerlerinin sayısına dikkati çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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